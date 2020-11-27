الأهلى يحشد القوة الضاربة..«موسيمانى» يحلم بسيناريو 2016

لا صوت يعلو فى النادى الأهلى فوق صوت المباراة المرتقبة مساء اليوم الجمعة أمام الزمالك المنافس التقليدى على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نهائى مثير ينتظره الجميع لحسم التتويج بلقب مصرى جديد فى سجل الأميرة السمراء.
الأهلى حشد القوة الضاربة من أجل اقتناص اللقب القارى للمرة التاسعة فى تاريخه خاصة أن البطولة تغيب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 حين توجبها مع مدربه محمد يوسف، ولكن هذه المرة الفريق الأحمر يتطلع لضربة مزدوجة وهى استعادة البطولة القارية والعودة لمونديال الأندية من جهة وحرمان منافسه التقليدى الزمالك من هذا الإنجاز.
ويحلم المدرب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بسيناريو التتويج الذى نجح خلاله فى الفوز باللقب القارى عام 2016 مع فريقماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى على حساب الزمالك.
الأهلى استعد بكل قوة للمباراة بعد الفوز الأخير الذى تحقق على حساب أبوقير للأسمدة فى ربع نهائى الكأس بنتيجة 2-1، ودخل الفريق معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق الكبرى فى ظل تفشى وباء كورونا والحذر من إصابات جديدة داخل الفريق.
وتأكد غياب الثلاثى وليد سليمان وصالح جمعة والمالى أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما تأكدت جاهزية محمد هانى الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق بعد التخلص من الإصابة التى تعرض لها اللاعبان.
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