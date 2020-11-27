محمد فضل يؤكد: مرتضى منصور لن يحضر نهائي القرن

قال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك سيحضران المباراة من الملعب وتم استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأضاف "فضل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه وفقا لخطاب اللجنة الأوليمبية المصرية بخصوص رئيس نادي الزمالك ، فلن يحضر المباراة - مع التشديد على احترامه للجميع – مع توجيه الدعوة لـ"ممثل" عن رئيس النادي وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وتابع: المهم اليوم هو الاستمتاع بالمباراة بين فريقين كبيرين ، مشيرا إلى أنه شرف كبير ان يقام نهائي البطولة بين أكبر ناديين في مصر.

وياجه اليوم الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.