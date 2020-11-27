قبل نهائي القرن..برج القاهرة يضئ برسالتي «لا للتعصب .. مصر أولًا »

جددت وزارة الشباب والرياضة رسالتها إلى الجماهير المصرية، عبر برج القاهرة، حيث أضيء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولاً لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقى الأهلى والزمالك فى ختام بطولة دورى أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

جديرا بالذكر مبادرة "مصر أولاً .. لا للتعصب" أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتطبيق الضوابط التى تحفظ للرياضة رسالتها، ونشر القيم الإيجابية، وإعلاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية.