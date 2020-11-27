شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى فى الصدارة.. أغلى 8 لاعبين فى نهائي القرن بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4-1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

ونستعرض أغلى اللاعبين في نهائي القرن بين الاهلى والزمالك وفقاً لموقعاً ترنسفير ماركت..

1_التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك 2 مليون يورو

2_محمد الشناوى نجم الأهلى 1.7 مليون يورو

3_التونسى على معلول نجم الأهلى 1.4 مليون يورو

4_طارق حامد نجم الزمالك 1.2 مليون يورو

5_النيجيرى جونيور أجاى نجم الأهلى 1.2 مليون يورو

6_محمود كهربا نجم الأهلى 1.2 مليون يورو

7_عمرو السولية نجم الأهلى 1.2 مليون يورو

8_حسين الشحات نجم الأهلى 1.2 مليون يورو