شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى: الإسماعيلى بوابتى للعودة لمنتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى أن فريقه الجديد هو بوابته للانضمام لصفوف منتخب مصر، مضيفا فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى "أشعر بسعادة كبيرة للانضمام لصفوف نادٍ جماهيرى، سنقدم أفضل ما لدينا فى سبيل رسم البسمة على وجوههم".

وبسؤاله عن ودية طلائع الجيش الأخيرة التى تألق فيها بشكل لافت للنظر أجاب الوافد الجديد للدراويش "تجربة مميزة نجحنا فيها لتحويل التأخر لانتصار، تلك التجارب تمنحنا ثقة كبيرة من أجل التألق فى المباريات الرسمية".

وأتبع مصطفى "الجهاز الفنى نجح فى استعادة معدلاتى البدنية من خلال الحصص التدريبية الشاقة التى خضعنا لها مؤخرا ،مستوايا الفنى سيظهر بشكل كبير مع بداية المباريات الرسمية".

واختتم حديثه "لم احتاج لوقت للتأقلم ضمن صفوف الفريق خاصة أن طريقة لعبى تناسب طريقة لعب الفريق، الجميع هنا اعتبرهم بمثابة اخوتى والأقرب إلى هو محمد بيومى لاعب الوسط".

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أمس على تقسيمة مطولة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة ،المران تطرق لبعض الحصص البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

ويستعد الفريق لملاقاة المصرى البورسعيدى فى افتتاح النسخة الجديدة لبطولة الدورى الممتاز فضلا عن كأس العرب للاندية الأبطال التى لم يتحدد موعد استئنافها بعد.

وعقب انتهاء المران ، خاض الثلاثى محمد صادق وأحمد مصطفى ومحمد بيومى تدريبات خاصة.