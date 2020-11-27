شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يخطف لقب "البريمو" فى صراع الجبهات قبل نهائى القرن.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن قمة المتعة الكروية عندما يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى حدث غير مسبوق بنهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال المباراة التى تقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ويسعى المارد الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ 7 سنوات، حيث التتويج الأخير فى 2013، فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للتتويج بدورى الأبطال لأول مرة منذ 18 عاماً حيث كان آخر لقب فى الدولاب الأبيض بتلك البطولة فى عام 2002.

وتعتبر الجبهتين اليمنى واليسرى لكل فريق من أكثر المراكز الحساسة والمؤثرة مع كل ناد خلال اللقاء التاريخى، وقبل النهائى المرتقب، استطاع الدولى التوسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، أن يخطف لقب "البريمو فى صراع الجبهات، وحل محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى فى المركز الثانى، بينما جاء عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك والغائب بسبب كورونا فى المركز الثالث، وتبعه حازم إمام ظهير أيمن الزمالك فى المركز الرابع ثم أحمد عيد فى المركز الخامس، من حيث الفاعلية الهجومية خلال الموسم الجارى.

ـ على معلول

شارك فى: 32 مباراة

سجل: 9 أهداف

صنع: 7 أهداف

ـ محمد هانى

شارك فى: 38 مباراة

سجل: هدفاً واحداً

صنع: 4 أهداف

ـ عبد الله جمعة

شارك فى: 32 مباراة

صنع: 3 أهداف ولم يسجل

ـ حازم إمام

شارك فى: 27 مباراة

صنع هدفين ولم يسجل

ـ أحمد عيد

شارك فى: 17 مباراة

صنع هدف ولم يسجل