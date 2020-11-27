14 لقبا مصريا لدوري الأبطال.. الأهلى في الصدارة والزمالك وصيف والإسماعيلى يظهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.
وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.
وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال ثمانى مرات.
يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).
وقبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع العملاقين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم الجمعة ، نلقى نظرة على قائمة الأبطال المصريين في البطولة القارية الأولى للأندية:
1969 الإسماعيلي
1982 الأهلي
1984 الزمالك
1986 الزمالك
1987 الأهلي
1993 الزمالك
1996 الزمالك
2001 الأهلي
2002 الزمالك
2005 الأهلي
2006 الأهلي
2008 الأهلي
2012 الأهلي
2013 الأهلي
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