شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لقبا مصريا لدوري الأبطال.. الأهلى في الصدارة والزمالك وصيف والإسماعيلى يظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال ثمانى مرات.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).

وقبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع العملاقين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم الجمعة ، نلقى نظرة على قائمة الأبطال المصريين في البطولة القارية الأولى للأندية:

1969 الإسماعيلي

1982 الأهلي

1984 الزمالك

1986 الزمالك

1987 الأهلي

1993 الزمالك

1996 الزمالك

2001 الأهلي

2002 الزمالك

2005 الأهلي

2006 الأهلي

2008 الأهلي

2012 الأهلي

2013 الأهلي