الدوري السعودي | مدرب الاتفاق يُحدد أهدافه من مواجهة التعاون

شدد أحمد المالكي مساعد مدرب فريق الاتفاق على أهمية مواجهة فريقه أمام مضيفه التعاون ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ويسعى الأتفاق، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط، لوضع حد لسلسلة هزائمه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، حينما يحل ضيفًا على التعاون يوم الأحد القادم في المرحلة السادسة للبطولة.

وقال المالكي في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة “قبل الحديث عن مواجهة التعاون نعتذر لجماهير الأتفاق عن خسارة الفتح الماضية، ومهما جمعنا كل جمل الأعتذار فإنها لن تفي بذلك، إلا أننا نعدهم بالعمل الجاد بالتعويض في أرض الميدان”.

وأضاف: “استجمعنا قوانا للقاء التعاون المهم، وبإذن الله نوفق بتحقيق نتيجة ترضي جماهير فارس الدهناء”.

من جانبه، أكد الإستوني كارول ميتس مدافع الأتفاق على جاهزية فريقه لمواجهة التعاون والتي وصفها بـ”المهمة” لأستعادة التوازن في الدوري. وقال: “مباراة صعبة ومُهمة وسنسعى من خلالها للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث”.