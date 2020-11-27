شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستفسر عن موعد نهاية القيد فى البطولة العربية قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولى النادى الاسماعيلى من نظرائهم فى الاتحاد العربى حول موعد نهاية القيد فى البطولة العربية قبل مواجهة الرجاء المغربى لمعرفة الوقت المتبقى لإبرام صفقات جديدة لدعم الدراويش قبل المواجهة المرتقبة ،وينتظر النادى الإسماعيلى، موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، إلا أن الفريق الأصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعدادًا للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى الرجاء المغربى اتفق مع إدارة نادي الإسماعيلي على موعد مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التى تأجلت فى مارس ماضى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

وكان نادي الإسماعيلي تفوق في مباراة الذهاب والذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية" بهدف دون رد، جاء عن طريق التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، إن إدارة الرجاء اتفقت مع الإسماعيلي على إقامة مباراة العودة في 30 من ديسمبر المقبل، خاصة أن الرجاء كان سيواجه الاسماعيلي في مارس الماضي للحسم في التأهل إلى نصف نهائي المنافسة العربية، لكن السلطات المغربية اتخذت قرار يقضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، الأمر الذي حال دون إجراء المباراة ودفع بالفريق المصري إلى العودة إلى بلاده. أشار الموقع إلى أن الاتحاد العربى سبق وأن حدد مباراتي الذهاب بين الطرف الآخر من نصف النهائي فريق الشباب السعودي ضد مواطنه اتحاد جدة دون أن يحدد موعد موقعة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي، ومن المقرر أن يلتقي الشباب واتحاد جدة في الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الرابع من يناير المقبل عام 2021. جدير بالذكر أن الاتحاد العربي حدد إقامة المباراة النهائية في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بعد أن أقيمت نهائي النسخة الماضية على ملعب "هزاع بن زايد" في لقاء شهد تتويج النجم الرياضي الساحلي التونسي باللقب على حساب الهلال السعودي.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .