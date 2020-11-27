شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «العتال مش عضو في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استيائه من الضغوط التي يتعرض لها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من بعض الإعلاميين وبعض الصفحات الإلكترونية.
وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «اشفق على وزير الشباب والرياضة وربنا يكون في عونه».
وتابع: «حصلنا على حكم من الإدارية العليا من 4 أيام فقط يمنح الوزير حق بطلان قرار اللجنة الأولمبية بمعاقبة أي رئيس نادي لكن الضغوط والإرهاب الذي يتعرض له الوزير لا يتحمله بشر».
وأكد منصور، أن هاني العتال ووالده مجدي العتال ليسوا أعضاء بالجمعية العمومية للزمالك بحكم محكمة إدارية عليا وأنه لا يجرؤ على مخالفة القانون أو تجاهل حكم المحكمة بعدم وجود أي صفة للعتال وابنه في نادي الزمالك، حسب وصفه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: «العتال مش عضو في الزمالك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.