شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: «الخطيب يحتاج كأس أفريقيا عشان الانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد بيومي المحلل الفني لقنوات أبوظبي الرياضية، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في أمس الحاجة للقب وكأس دوري أبطال إفريقيا.

قال بيومي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي يعقوب السعدي: محمود الخطيب رغم شعبيته الجارفة إلا أنه يحتاج للفوز بالبطولة من أجل تأمين نفسه في انتخابات الأهلي المقبلة، لأن خسارة اللقب ستؤثر سلبا على الخطيب رغم شعبيته الكبيرة.

وتمني بيومي إلا يكون قد صدم البعض بهذا التصريح، مؤكدا أن المباراة يحتاج لها القطبين والجماهير ويحتاج لها أيضا رئيسا الناديين محمود الخطيب ومرتضى منصور، مشيرا إلى أن الأخير يتعرض هو الآخر لضغوط خصوصا بعد خسارة موقعة في البرلمان.