شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع لاعب الوداد.. المصري يشكر سفير مصر في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الشكر والتقدير لـ أشرف ابراهيم سفير مصر بالمملكة المغربية، وكذلك عمر شُهيب قنصل مصر بالعاصمة الرباط، لمجهوداتها الكبيرة والمخلصة ومعهم أسرة السفارة المصرية بالمملكة المغربية في سبيل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفر اللاعب الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو من الدار البيضاء إلى القاهرة وتنسيق كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك مع مسؤولي لجنة التعاقدات بالنادي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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