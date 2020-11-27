شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يكثف جهوده للتعاقد مع حارس مرمى قبل غلق باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكثف لجنة التعاقدات بنادى الانتاج الحربى جهودها للبحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ورهنت اللجنة الموافقة على رحيل عامر عامر، حارس مرمى الفريق، بالتعاقد مع حارس مرمى مميز لاسيما بعد تعرض أحمد يحيى حارس مرمى الفريق لقطع فى الغضروف بشكل يؤكد غيابه عن افتتاحية مباريات الموسم الجديد، حيث لا يتبقى سوى محمد عصام الغندور فى حراسة مرمى النادى فى حال رحيل عامر عامر.

ودخل نادى البنك الأهلى فى صراع مع ناد آخر صاعد للدورى الممتاز للتعاقد مع عامر عامر، بجانب العرض القائم من الإسماعيلى للتعاقد مع الحارس المتألق، فى الوقت الذى رحبت إدارة الانتاج الحربى بالعروض الثلاثة، وتترقب الوصول لأعلى سعر بجانب ضم حارس أخر للموافقة على رحيل عامر الذى شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجاري استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، وينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ثمانية صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.