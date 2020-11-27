شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: مستمر مع سموحة والأهلى والزمالك فاوضونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حقيقة رحيله عن سموحة في الموسم الجديد قائلا " انا مستمر مع نادي سموحة ولن أرحل وأتمنى تحقيق مزيد من التألق مع الفريق السكندري وتحقيق نتائج جيدة مع المدرب أحمد سامي صاحب الطموحات الكبيرة و كنت أتمنى الرحيل عن صفوف نادي سموحة مع نهاية الموسم المنصرم ولكن المهندس فرج عامر رفض كافة العروض التي تقدمت لي في الفترة الماضية ".

وأوضح حسام حسن خلال تصريحات تلفزيونية حقيقة تلقيه عروض خارجية في الفترة الماضية للرحيل عن صفوف نادي سموحة قائلا " تلقيت عرض من الاتفاق السعودي للرحيل مع نهاية الموسم الجاري ولكن المهندس فرج عامر رئيس النادي رفض رحيلي و المهندس فرج عامر رفض رحيلي إلى الاتفاق السعودي لأنه الأخير تقدم بعرض للحصول على إعارتي موسم وحيد ولكن رئيس النادي رفض الإعارة وكان يرغب في بيعي نهائيًا ".

وأشار حسام حسن عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية قائلا "الأهلي والزمالك دخلوا في مفاوضات شفوية فقط من أجل الحصول على خدماتي و الأهلي والزمالك كانوا يفاوضوا نادي سموحة شفويًا ولكن المقابل المادي وراء عدم إنتقاله للأهلي أو الزمالك لأن المهندس فرج عامر كان يرغب في الحصول على مبلغ معين مقابل بيعي".