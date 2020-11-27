شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة أرتا سولار فى ضربة البداية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى، فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان المقاولون قد نجح فى الحصور على موافقة من الجهات المسئولة فى جيبوتى على خوض تدريباته الثلاثة على ملعب جوليد الذى سيستضيف المباراة المرتقبة فى الرابعة عصراً بتوقيت مصر من مساء غداً السبت.

وكان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد ضم كلا من: محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وأدى أمس الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون وأرتا سولار المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب جوليد ملعب المباراة بالعاصمة الجيبوتية، وسط أجواء مناخية ممطرة، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 13 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا.