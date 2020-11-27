شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى للاعبى الأهلى: اكتبوا أسماءكم بحروف من ذهب فى تاريخ الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أسامة حسنى لاعب الأهلى السابق من لاعبى الفريق الأحمر أن يبذلون قصارى جهدهم ، في المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، التي تجمع الفريقين خلال الساعات المقبلة بإستاد القاهرة ، لتحقيق اللقب الأفريقي .

ووجه حسنى رسالة إلى اللاعبين من خلال برنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى وسهام الصالح على قناة الاهلى ، أن لا يفرطون في اللقب حتى يدخلون التاريخ ، قائلا :" بطولة أفريقيا ستدخلكم التاريخ ، فاكتبوا أسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء "

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على التواجد بالمران الرئيسى للفريق الأحمر و الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى قبل مواجهة الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا وعم اللاعبين نفسيا و معنويا لحصد البطولة وأسعاد الجماهير الحمراء .واختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته مساء أمس الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا الرسمى على "تويتر"، صورا من تدريب الأهلى الأخير استعدادا للزمالك. وتدرب الأهلى اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام .