تركي ال الشيخ: مارادونا له رب يُحاسبه..إنه مثل مايكل جاكسون!

طالب رجل الأعمال السعودي تركي ال الشيخ جمهور كرة القدم الناقد لدييجو مارادونا باحترام الحياة الخاصة للراحل، مؤكداً على أنه من بين الأساطير التي ستُخلد في التاريخ ولن يتكرر مرة أخرى في عالم كرة القدم.

وأعرب مالك نادي ألميريا الاسباني، عن أسفه لرؤية بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوجهون انتقادات في غير موضعها بسبب نمط حياة مارادونا على مدار الثلاثة عقود الماضية.

وعاش مارادونا حياة صاخبة شهدت زواجه عدة مرات، ودخوله في علاقات مشبوهة مع رجال المافيا في إيطاليا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن تشجيعه لحكم هوجو تشافيز في فنزويلا وفيدل كاسترو في كوبا، ناهيك عن تنصله من نسب نجله الوحيد الذي يقطن حاليًا في إيطاليا “دييجو ارماوندو مارادونا سيناجرا” لمدة قاربت الـ 15 عامًا.

وقال تركي ال الشيخ عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي باللهجة السعودية “مَن يجلس ينتقد الحياة الشخصية لمارادونا!! أنت عليك منه في الملعب، لا أعرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية…حياتي الخاصه لي، ولي رب يحاسبني عليها!”.

وأضاف تركي ال الشيخ في نهاية حديثه “مارادونا ومايكل جاكسون ومايكل جوردان ومحمد علي كلاي وأم كلثوم ومحمد عبده ومحمد عبد الوهاب أساطير لن تتكرر!”.

وتوفى مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عامًا في منزله بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد عصر الاربعاء 25 نوفمبر 2020، إثر سكتة قلبية مفاجئة، بعد 15 يومًا من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال تجلط دموي في الدماغ.