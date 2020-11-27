وفاة مارادونا | محمد صلاح: دييجو رحل مُبكرًا!

قدم نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، الخميس، العزاء بوفاة “أسطورة” كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا.

والأربعاء، مات مارادونا الملقب بـ”سيد الساحرة المستديرة” عن عمر ناهز 60 عاما؛ إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بمدينة تيغري الأرجنتينية، بعد أيام من خضوعه لجراحة استئصال ورم دموي بالمخ.

وقال صلاح، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم”.

وارفق صلاح منشوره، بصورة للنجم الأرجنتيني الراحل مارادونا وهو بقميص منتخب بلاده في إحدى المباريات.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الأرجنتينية، الحداد الوطني في البلاد، لمدة 3 أيام، حزنا على رحيل مارادونا.

وفي وقت سابق الخميس، وصل جثمان مارادونا، إلى القصر الرئاسي “كاسا روسادا”، حيث سيسجى ليوم واحد، ليتمكن أبناء بلده من إلقاء النظرة الأخيرة على أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في العالم.

ومن المتوقع أن يحضر مراسم الجنازة قرابة مليون شخص، بحسب تقارير إعلامية أرجنتينية.

وبدأ مارادونا رحلته مع كرة القدم عام 1976، عندما لعب أول مباراة احترافية مع نادي أرجنتينوس جونيورز، ثم خاض رحلة احترافية حافلة في أوروبا، وقاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، وفضية مونديال 1990.