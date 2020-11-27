كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن تقديره البالغ لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر 60 عامًا إثر تعرضه لنوبة قلبية.
وقال كلوب : “كان لي شرف مقابلته مرة واحدة. وكرجل في الثالثة والخمسين من عمره، أعشق كرة القدم بكل شكل ممكن، كان مارادونا أحد عظماء اللعبة على مدار التاريخ”.
وأوضح : “كان هناك بيليه، وهناك بيكنباور لدى الألمان. لدينا جميعًا هؤلاء الأبطال المُتميزين الذين جعلوا كرة القدم تبدو سهلة تمامًا”.
وأضاف : “إنهم يفهمون كرة القدم بمستو مُختلف تمامًا، وهذا هو ما فعله مارادونا تمامًا. بكل وضوح، دفع مارادونا بكرة القدم إلى مستوى مختلف”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مارادونا | كلوب يدلي برأيه في تأثير دييجو على كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.