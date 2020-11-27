ديربي القاهرة | تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في آخر 30 سنة

29-1-1990 الأهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري (ألغي بسبب كأس العالم) 16-11-1990 الزمالك 0-1 الأهلي الدوري المصري 1991 الأهلي 0-2 الزمالك كأس مصر (نصف نهائي موسم 1991/1990) 23-6-1991 الزمالك 2-0 الأهلي الدوري المصري 6-3-1992 الزمالك 0-1 الأهلي الدوري المصري 2-6-1992 الزمالك 1-0 الأهلي الدوري المصري 1992 الزمالك 1-2 الأهلي كأس مصر (نهائي موسم 1992/1991) 5-2-1993 الزمالك 1-0 الأهلي الدوري المصري 15-6-1993 الأهلي 0-1 الزمالك الدوري المصري 26-9-1993 الزمالك 0-3 الأهلي الدوري المصري 9-1-1994 الزمالك 1-0 الأهلي كأس السوبر الأفريقي 17-4-1994 الزمالك 2-0 الأهلي الدوري المصري 25-9-1994 الأهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري 19-61995 الزمالك 1-1 الأهلي الدوري المصري 27-2-1996 الأهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري 25-6-1996 الأهلي 2-0 الزمالك الدوري المصري 17-11-1996 الزمالك 0-0 الأهلي الدوري المصري 4-7-1997 الزمالك 1-3 الأهلي الدوري المصري 12-12-1997 الأهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري 15-5-1998 الزمالك 0-2 الأهلي الدوري المصري 8-11-1998 الزمالك 1-2 الأهلي الدوري المصري 9-4-1999 الأهلي 2-0 الزمالك الدوري المصري 5-12-1999 الأهلي 1-2 الزمالك الدوري المصري 17-7-2000 الزمالك 0-0 الأهلي الدوري المصري 10-11-2000 الزمالك 1-1 الأهلي الدوري المصري 2-3-2001 الأهلي 1-3 الزمالك الدوري المصري 16-5-2002 الزمالك 1-6 الأهلي الدوري المصري 30-1-2003 الأهلي 2-2 الزمالك الدوري المصري 19-4-2003 الزمالك 3-1 الأهلي الدوري المصري 28-8-2003 الزمالك 1-3 الأهلي كأس السوبر المصري 21-11-2003 الأهلي 0-1 الزمالك الدوري المصري 15-5-2004 الزمالك 2-1 الأهلي الدوري المصري 4-11-2004 الزمالك 2-4 الأهلي الدوري المصري 12-2-2005 الأهلي 3-0 الزمالك الدوري المصري 25-9-2005 الزمالك 1-2 الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2005 (ذهاب نصف النهائي) 16-10-2005 الأهلي 2-0 الزمالك دوري أبطال أفريقيا 2005 (إياب نصف النهائي) 4-3-2006 الأهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري 14-5-2006 الزمالك 0-2 الأهلي الدوري المصري 16-6-2006 الأهلي 3-0 الزمالك كأس مصر (النهائي) 30-12-2006 الزمالك 1-2 الأهلي الدوري المصري 21-5-2007 الأهلي 0-2 الزمالك الدوري المصري 2-7-2007 الزمالك 3-4 الأهلي كأس مصر (النهائي) 17-9-2007 الزمالك 0-1 الزهلي الدوري المصري 14-3-2008 الأهلي 2-0 الزمالك الدوري المصري 20-7-2008 الأهلي 2-1 الزمالك دوري أبطال أفريقيا (المجموعات) 27-7-2008 الأهلي 2-0 الزمالك كأس السوبر المصري 14-9-2008 الزمالك 2-2 الأهلي دوري أبطال أفريقيا (المجموعات) 11-1-2009 الأهلي 1-0 الزمالك الدوري المصري 23-4-2009 الزمالك 0-0 الاهلي الدوري المصري 8-12-2009 الاهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري 16-4-2010 الزمالك 3-3 الاهلي الدوري المصري 26-5-2010 الاهلي 3-1 الزمالك كأس مصر (دور الـ16) 30-12-2010 الاهلي 0-0 الزمالك الدوري المصري 29-6-2011 الزمالك 2-2 الاهلي الدوري المصري 22-7-2012 الزمالك 0-1 الاهلي دوري أبطال أفريقيا (المجموعات) 16-9-2012 الاهلي 1-1 الزمالك دوري أبطال أفريقيا (المجموعات) 24-7-2013 الزمالك 1-1 الاهلي دوري أبطال أفريقيا (المجموعات) 15-9-2013 الاهلي 4-1 الزمالك دوري أبطال أفريقيا (المجموعات) 28-6-2014 الاهلي 1-0 الزمالك الدوري المصري 14-9-2014 الاهلي 0-0 الزمالك (فوز الاهلي بركلات الجزاء 5-4) كأس السوبر المصري 29-1-2015 الزمالك 1-1 الاهلي الدوري المصري 21-7-2015 الاهلي 2-0 الزمالك الدوري المصري 21-9-2015 الاهلي 0-2 الزمالك كأس مصر (النهائي) 15-10-2015 الزمالك 2-3 الاهلي كأس السوبر المصري 9-2-2016 الاهلي 2-0 الزمالك الدوري المصري 9-7-2016 الزمالك 0-0 الاهلي الدوري المصري 8-8-2016 الزمالك 3-1 الاهلي كأس مصر (النهائي) 29-12-2016 الزمالك 0-2 الاهلي الدوري المصري 10-2-2017 الأهلي 0-0 الزمالك (فوز الزمالك بركلات الجزاء 3-1) كأس السوبر المصري 17-7-2017 الأهلي 2-0 الزمالك الدوري المصري 8-1-2018 الزمالك 0-3 الأهلي الدوري المصري 26-4-2018 الأهلي 1-2 الزمالك الدوري المصري 30-3-2019 الزمالك 0-0 الأهلي الدوري المصري 28-7-2019 الأهلي 1-0 الزمالك الدوري المصري 20-9-2019 الأهلي 3-2 الزمالك كأس السوبر المصري 20-2-2020 الأهلي 0-0 الزمالك (فوز الزمالك بركلات الجزاء 4-3) كأس السوبر المصري 24-2-2020 الأهلي 2-0 الزمالك (فوز االأهلي بقرار إداري لعدم حضور الزمالك للملعب) الدوري المصري 22-8-2020 الزمالك 3-1 الأهلي الدوري المصري 27-11-2020 الزمالك - الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2020 (النهائي)

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