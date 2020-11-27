شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجماهير الزمالك: «ربنا هينصرنا عشان اتظلمنا كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قادر على الفوز على النادي الأهلي في قمة القرن بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور في بيان رسمي عبر فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي: «لازم أوصل رسالة مهمة جدا لجماهير الزمالك: ثقوا في فريقكم وأن شاء الله ربنا هينصرنا في المباراة لأننا جميعا كنادي وجمهور وفريق ولاعبين اتظلمنا كتير الفترة اللي فاتت وتعرضنا لأمور لا يتحملها بشر».