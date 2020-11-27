شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: «لازم مشاركة حازم أمام الأهلي.. وبقول لمصطفى محمد هات الكاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن يدفع باتشيكو المدير ‏الفني للفريق الأبيض بحازم إمام في التشكيلة الأساسية لمباراة نهائي ‏دوري الأبطال أمام الأهلي.‏ وأضاف في تصريحات عبر زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: «خبرة حازم إمام مطلوبة في المباراة، خاصةً في ‏ظل قوة الجبهة اليسرى للأهلي».‏ ووجه أمير رسالة لمصطفي محمد قائلا: «هات كاس إفريقيا يا مصطفي واحترف زي ما أنت عايز والإدارة موافقة على احترافك». الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمي: «لازم مشاركة حازم أمام الأهلي.. وبقول لمصطفى محمد هات الكاس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.