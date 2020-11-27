شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة أخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة أخيرة للاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قبل ساعات قليلة من مباراتهم المهمة والمصيرية أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

قال منصور للاعبيه في رسالته الأخيرة: «أنتم الأفضل وسبق أن فزتم علي الأهلي مرتين و وثلاث مرات قبل كدا وفزنا عليهم بثلاثة أهداف وحصدنا لقب دوري السوبر في الإمارات».