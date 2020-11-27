شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي ينصح باتشيكو ببديل أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، إن هناك عدد كبير من ‏النجوم القادرين على تعويض غياب يوسف أوباما أمام الأهلي في نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وأضاف خلال تصريحات لزملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك: «أوباما ‏لاعب هام للغاية ولكن حدث ولا حرج عن صناع اللعب في الفريق ‏مثل شيكابالا وأوناجم، كذلك كاسونجو، وأي منهم قادر على تعويض ‏غياب أوباما».‏