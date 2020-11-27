شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعاقد مع الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم الوداد البيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 حتى نهاية موسم 2024/2023 ، حيث قام اللاعب بتوقيع تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية والكابتن شريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري.

كانت إدارة النادي المصري دخلت في مفاوضات مطولة مع سعيد الناصري رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي نال إعجاب الكابتن علي ماهر المدير الفني للمصري والذي طالب بسرعة التعاقد مع اللاعب، الذي كان قد سبق اللعب لأندية فيتا كلوب وموتيمابيمبي الكونغوليين وشباب المحمدية المغربي، قبل أن ينضم لصفوف وداد الأمة المغربي ويتألق بين صفوفه خلال الموسم الأخير، لتكلل المفاوضات في النهاية بالنجاح بعد الاتفاق على كافة الشروط المادية المتعلقة بالصفقة، ليصل اللاعب إلى القاهرة أول أمس قبل أن يجتاز أمس بنجاح كشفًا طبيًا شاملًا بإحدى مستشفيات القاهرة. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في معسكر الفريق المقرر إقامته ببرج العرب اعتبارًا من السبت.

الجدير بالذكر أن صفقة التعاقد مع الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو تعد الثامنة للمصري خلال الميركاتو الحالي والذي شهد تعاقد المصري مع كل من أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، وثلاثي فريق نادي مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا والحارس عصام ثروت، بالإضافة للثنائي الوافد من نادي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر وكذلك الحارس أحمد دعدور القادم من صفوف نادي بيراميدز.