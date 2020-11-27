شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: مباراة نهائي إفريقيا ليست نهاية الكون.. وبعض الإعلاميين يثيرون الفتنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، اندهاشه من انتشار ما وصفه بـ«الحرب التي يتعرض لها الزمالك لتغطي على تغطية القنوات والإعلامي العربي وتحديدا السعودي والإماراتي قبل مباراة القمة».

قال منصور في تصريحات للموقع الرسمي: «تابعت برامج خليجية تقول إن الزمالك أقوى فنياً والأهلي أقوى إعلامياً وهذه الحقيقة بعد ما ذكرته أحدى الصحف المصرية أن معسكر الزمالك يشهد حالة توتر ومعسكر الأهلي يتحلى بالهدوء، الفريقين في كفة متساوية حتى في الإصابات وتوفير البديل، هناك بعض المنتمين للإعلام يثيرون الفتنة ويدعو للتعصب، نريد الهدوء تماماً من أجل مصر، وعلينا أن ندرك أن المباراة لن تكون نهاية الكون ولكن كلي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين وهو المطلوب منهم باللعب بكل قوة ورجولة في أرض الملعب لتحقيق الفوز وحصد اللقب السادس للزمالك».

أكد مرتضى منصور على أن الزمالك يمتلك فريق قوي قادر وخلفه ملايين من الجماهير في الوطن العربي، وأن المدير الفني وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي قام بعزل اللاعبين عن وسائل الإعلام التي تثير الشائعات وادعاء هروب ساسي وعدم وصول أشرف بن شرقي وتعرض طارق حامد إلى الإصابة بفيروس كورونا، هل هذا ليس إعلام يدعو للابتعاد عن التعصب؟

وأتم: «نتحمل كل الصعاب والأزمات التي تحاول اللجنة الأولمبية وضعها في طريق الزمالك، من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار لمصلحة مصر ومسيرة الزمالك في البطولة الإفريقية، أسأل الله التوفيق وأثق في أي 11 لاعبا سيشارك والحاضرين سيعوضون غياب أي لاعب ولا يوجد في صفوف الفريق لاعب أقل من لاعب».