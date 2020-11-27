شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: الزمالك هو ريال مدريد أفريقيا وليس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت مجلة فرانس فوتبول حوارا مع مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني مصطفى محمد، قبيل مباراة الأهلي والزمالك المنتظرة الليلة في نهائى دورى أبطال أفريقيا أو «نهائى القرن». وجهت فرانس فوتبول سؤالا لمهاجم الزمالك: « في أوروبا، يعتبر الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا.. فما هو النادي الذي سيلائم الزمالك وفقا لهذا التسلسل؟»

يضحك مصطفى محمد ويقول «إنه العكس في مصر فنادي الزمالك يعتبر نادي الملك مثل ريال مدريد في إسبانيا، حيث كان الملك فاروق أيضًا من أشد المؤيدين للفرسان البيض. ويكمل ضاحكا: بالإضافة إلى أنه أيضًا يرتدي نفس لون القميص. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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