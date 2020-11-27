شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبداللطيف: كاسونجو سيسجل في مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن يدفع البرتغالي باتشيكو، ‏المدير الفني للفريق الأبيض بالكونغولي كاسونجو في التشكيلة الأساسية ‏لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.‏ وواصل في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: «أشعر أن كاسونجو سيسجل في المباراة وأتوقع ‏أن يدفع به باتشيكو كجناح أيسر على أن يكون بن شرقي صانع ‏اللعب».‏ الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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