شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أنا مجروح من ميت غمر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه «مواطن شريف يفتخر بالانتماء لأرض مصر الطيبة».
أضاف منصور في تصريحات عبر فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي الزمالك: أنا راجع مجروح من انتخابات ميت غمر، رغم أنني لم أخسر الانتخابات وواثق من ذلك»، وقال: «رغم عدم دخولي البرلمان إلا أنني سأظل جندي مصري محب وعاشق لوطنه ولتراب بلده ولم يتسبب في شماتة أحد في مصر خصوصا القنوات الإرهابية».
وأكد رئيس الزمالك: «أنا داعم للبلدي ولرئيس بلدي عبدالفتاح السيسي وسأدعم البرلمان المصري الذي لم أدخله، لذلك وجهت رسالة لجماهير ولاعبي الزمالك بالدفاع عن سمعة مصر في مباراة نهائي إفريقيا الذي سيتابعه العالم كله».
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