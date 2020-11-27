شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لـ كرم جبر: «عايزين حق الزمالك بعد نجمة إسرائيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تفاؤله بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنبذ التعصب ورفع شعار لا للتعصب مصر أولا.

وقال منصور في تصريحات خاصة: «نحن في الزمالك مع المبادرة وندعمها بكل قوة مع وزير الشباب والرياضة ومع الأخ والصديق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكن أهمس في أذنه بان الإعلام للأسف لا يطبق مبادرة نبذ التعصب ولا يلتزم بالتهدئة بل على العكس يثير الجماهير ويصدر الأزمات والتعصب»

وقال مرتضي منصور: «أطالب كرم جبر بإعادة حق الزمالك وجماهيره اللي بالملايين من تصرف الإعلام ضد الزمالك وترويج شائعات في برامج محايدة ضد الزمالك فضلا عن قيام البعض بوضع علم إسرائيل على شعار نادي الزمالك دون أن يتم التحقيق مع من قام بذلك».