شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم اللجنة الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه عدة رسائل أخيرة قبل مباراة الفريق الكروي أمام الأهلي مساء الجمعة بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال: «رسالتي لجماهير الزمالك العظيمة بأن تثق في فريقها، هي مباراة 90 دقيقة وستنتهي بفريق فائز وآخر غير موفق، وأتمنى من قلبي أن يكون التوفيق حليف للزمالك خاصة بعد فترة ظلم وافتراء وأكاذيب ضد النادي من اللجنة الأولمبية واللجنة الخماسية وكل اللجان في الوقت السابق لتدمير النادي، وأثق في جماهير الزمالك التي أعتبرها أعظم جمهور في التاريخ».

وأشار رئيس الزمالك إلى أن كلمته للاعبين أن عليهم التحلي بالروح الرياضية والانتصار في أرض الملعب على النادي الأهلي بكل شرف وإرادة، ولا تتكرر أحداث مباراة السوبر المصري في أبوظبي من مشادات وخلافات بعد المباراة.