شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلى والزمالك قبل نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إن مصر هي الفائزة من مباراة القرن الإفريقي سواء فاز الزمالك أو الأهلي
وقال: أتمنى فوز الأهلي ولو فاز الزمالك سنقول له مبروك ومليون مبروك من كل قلبي لآن الزمالك فريق كبير ولكني أتمنى فوز فريقي الأهلي الذي انتمي له .
وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية مع الإعلامي يعقوب السعدي: سعيد بتواجدي على قناة أبو ظبي وأحب أوجه رسالة للفريقين ولكل الجماهير المصرية أن أي كان الفائز فالجميع في مصر فائز بتأهل القطبين لنهائي إفريقيا وإقامة المباراة على أرض الكنانة مصر.
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