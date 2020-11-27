شكرا لقرائتكم خبر عن العالميان على «كأس سلمان» والان مع التفاصيل
فيما يدخل النصراويون المواجهة وسط كومة من الخيبات التي عصفت بمعنوياتهم، وضغوطات على فريقهم الذي تعثر أخيراً أمام الغريم الأزرق من خسارة الديربي لمرة ثالثة على التوالي، بعد أن عجز عن الوصول إلى نهائي القارة الآسيوية بخسارته لقاء نصف النهائي في البطولة الأخيرة، وكذلك الاحتجاج الذي قدمه، فضلاً عن ترتيبه الخامس عشر في دوري الأمير محمد بن سلمان في نسخته الحالية.
وعلى أن المعنويات قد تتبدد مع انطلاق صافرة اللقاء، لكن نقاط الضعف في الفريقين هي الفرصة التي ينشدها المدربان فيتوريا ورازفان اللذان يتواجهان للمرة الرابعة، ويلعبان على تفاصيلها لاسيما بعد مستوى الفريقين المتراجع في اللقاء الماضي.
يؤمل النصراويون الخروج من هذا اللقاء بمكاسب عدة، إذا يعني فوزهم تتويجاً مهماً وثأرياً من الهلال، وإنعاشاً لمعنوياتهم في المنافسة الدورية من جديد، واستعادة الثقة بمنهجيتهم التي تواجه انتقادات جماهيرية كبيرة.
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