شكرا لقرائتكم خبر عن «الثلاثية» لابن نافل .. أم «ثنائية»للسويكت والان مع التفاصيل
من جانبه، يسعى رئيس النصر صفوان السويكت إلى تحقيق اللقب الثاني في مسيرته عقب تتويج فريقه ببطولة كأس السوبر السعودي بعد تغلبه على نظيره التعاون في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كان خسر نهائي البطولة مرتين من قبل عامي 2014 و2015 أمام الشباب والهلال على التوالي.
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