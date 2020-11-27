شكرا لقرائتكم خبر عن التاسعة للزعيم أم السابعة للعالمي؟ والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - تعتبر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ثاني أهم بطولات كرة القدم السعودية ، وكانت بداية أول نسخة عام 1957، وقد تعاقب أكثر من ناد على تحقيقها، إذ يتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية السعودية تتويجاً بلقب هذه البطولة برصيد 13 لقباً، ويأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، والهلال ثالثاً برصيد 8 ألقاب، والنصر رابعاً برصيد 6 ألقاب، والشباب خامساً برصيد 3 ألقاب، وكل من الاتفاق والوحدة بلقبين، والتعاون بلقب واحد في النسخة الماضية.

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