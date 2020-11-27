شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: كفة الأهلى والزمالك متساوية فى نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك السابق أن كفة الفريقين متساوية فى نهائي دوري ابطال أفريقيا. وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "مستوي محمد ابو جبل ومحمد الشناوي متقارب للغاية والحارسان تألقا فى الفترة الماضية وإسلام جابر أفضل من عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر". وأضاف: "علي معلول سيكون لديه التزامات دفاعية أكثر من أى مباراة أخري وباتشيكو يعشق الطريقة الدفاعية". أوضح نجم الاهلي والزمالك السابق أن البرتغالي جايمي باتشيكو سيدفع بأحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن وليس حازم إمام فى نهائي أفريقيا. واصل: "افضل طريقة لباتشيكو أمام الأهلى هي 4-4-2 من أجل السيطرة على وسط الملعب وان يكون له الاستحواذ ومن الممكن أن يدفع بحازم إمام فى جزء من المباراة". وأكمل: "موسيماني سيلعب كرة هجومية أمام الزمالك لكي يستطيع تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك".

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