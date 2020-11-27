شكرا لقرائتكم حسام حسن يكشف كواليس مفاوضات الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية قائلا:" الأهلي والزمالك دخلوا في مفاوضات شفوية فقط من أجل الحصول على خدماتي".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك كانوا يفاوضوا نادي سموحة شفويًا ولكن المقابل المادي وراء عدم إنتقاله للأهلي أو الزمالك لأن المهندس فرج عامر كان يرغب في الحصول على مبلغ معين مقابل بيعي".

كشف حسام حسن حقيقة تلقيه عروض خارجية في الفترة الماضية للرحيل عن صفوف نادي سموحة موضحا:" "تلقيت عرض من الاتفاق السعودي للرحيل مع نهاية الموسم الجاري ولكن المهندس فرج عامر رئيس النادي رفض رحيلي".

وأوضح: "المهندس فرج عامر رفض رحيلي إلى الاتفاق السعودي لأنه الأخير تقدم بعرض للحصول على إعارتي موسم وحيد ولكن رئيس النادي رفض الإعارة وكان يرغب في بيعي نهائيًا انا مستمر مع نادي سموحة ولن أرحل وأتمنى تحقيق مزيد من التألق مع الفريق السكندري وتحقيق نتائج جيدة مع المدرب أحمد سامي صاحب الطموحات الكبيرة".

وواختتم: "كنت أتمنى الرحيل عن صفوف نادي سموحة مع نهاية الموسم المنصرم ولكن المهندس فرج عامر رفض كافة العروض التي تقدمت لي في الفترة الماضية وناديي الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وناديين كبيرين في إفريقيا وشرف لي الإنتقال لأي منهم والنادي الذي سأشارك معه أساسيًا ومصلحتي معه سأوقع له حال تلقي عروض منهما".