شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن ينصح لاعبي الأهلى قبل النهائى الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل عبد الرحمن نجم الاهلى السابق أن مباريات الاهلى و الزمالك تٌعد من أسهل المباريات على اللاعبين ، لأن الفريقان يتبادلان الأداء الجيد ، و الدفاع و الهجوم ، ولكن هناك عدة أمور يجب ان يتحلى بها اللاعبون في مباراة نهائي أفريقيا أمام الزمالك ، وهى التحلى بالصبر ، و اتباع سياسة النفس الطويل، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الاهلى ، أطالب اللاعبين بالصبر و النفس الطويل ، و عدم التسرع ، بالإضافة إلى احترام الفريق المنافس ، لان مباريات النهائي يكون لها فكرو طريقة مختلفة على مستوى المدرب او اللاعب .

وأضاف نجم الاهلى انه لا يصح أن يطلب المدير الفني من أى لاعب أن ينام مبكرا ، أو لا يسهم ، قبل المباريات الهامة ، لأن الملعب هو الفيصل بيننا قائلا :" مينفعش أقول للاعب نام بدرى لأن اللى بينه وبينى هو الملعب ومش مطلوب منى اعلمه يعمل إيه لأن النجم يعرف الصواب من الخطأ ، ولكن قد اوجهه في بعض الأمور الغذائية .

وتطرق عبد الرحمن إلى أن اى لاعب لديه وكيل او مدير اعمال على قدر من الذكاء سيجعله يظهر بشكل مختلف ، و يلعب لأندية هامة ، مثلما حدث مع محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف في صفوف ليفربول .

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على التواجد بالمران الرئيسى للفريق الأحمر و الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى قبل مواجهة الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا وعم اللاعبين نفسيا و معنويا لحصد البطولة وأسعاد الجماهير الحمراء .واختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته مساء أمس الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا الرسمى على "تويتر"، صورا من تدريب الأهلى الأخير استعدادا للزمالك. وتدرب الأهلى اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام .

ومن المقرر أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التشكيلة الأساسية بدلاً من المالي اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا في مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة ثلاثي الأهلي وليد سليمان وصالح جمعة والمالي اليو ديانج بكورونا، وإصابة ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، في الوقت الذي تعافي محمود عبد المنعم كهربا ليدعم قائمة الأهلي في المواجهة.