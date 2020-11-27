شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز لاعبيه قبل نهائى إفريقيا أمام الزمالك: نثق بكم.. قاتلوا بروح الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفز النادى الأهلى، عبر منصاته المختلفة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، حراس مرمى الفريق، قبل مباراة الحلم والقرن الإفريقى أمام الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولى، حيث نشرت صفحة النادى الرسمية على فيسبوك، صورة لعدد من لاعبى الأحمر، أتبعتها بتعليق: " نثق بكم.. قاتلوا بروح الأبطال".





واختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته، مساء أمس الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا الرسمى على "تويتر"، صورا من تدريب الأهلى الأخير استعدادا للزمالك. وتدرب الأهلى اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام.





وعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه فى مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة. وحفظ موسيمانى لاعبيه بعض الجمل الخططية فى المران تمهيداً لتنفيذها فى لقاء الغد المرتقب، وشرح موسيمانى كذلك خطة المباراة ونقاط القوة والضعف بعدما قام المدير الفنى الجنوب أفريقى بدراسة الزمالك خلال الفترة الماضية وشاهد له أكثر من مباراة محلية وأفريقية وقف بعدها على عدة أمور هامة خاصة بالمنافس.

وفرض الجهاز الفى للأهلى سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفنى السرية. ناحية أخرى طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى قبل لقاء الزمالك، وأكد مدير الكرة أن الأيام شهدت تداول أنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان ومازال هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع فى الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة فى الفوز غداً والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى وإسعاد الجماهير.