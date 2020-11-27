شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك.. العجيزى يؤكد تأثر الأحمر بغياب وليد سليمان وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العجيزى نجم الأهلى السابق أن غياب وليد سليمان عن مباراة الأهلى أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا التى تقام فى التاسعة من مساء الجمعة ، سيؤثر على المباراة في ظل الخبرات التي يتمتع بها ، و مكانته الكبيرة في الفريق ، كما أن عصبية الحاوى في الملعب طبيعية وما هي الا حمية على الفريق الأحمر لذلك سنفتقده في المباراة .

وأضاف العجيزى في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى وسهام الصالح على قناة الأهلى ، أن أليو ديانج لاعب الفريق يٌعد من أفضل الأفارقة في مصر ، أن لم يكن أفضل محترف في الدورى وكذلك على معلول ، و ساسى في الزمالك ، لكن ديانج وصل إلى فورمة عالية قبل الإصابة ، و كان هناك توقعات باحترافه في أوربا ، إلا أن حمدى فتحى قادر على تعويض غيابه .

ومن المقرر أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التشكيلة الأساسية بدلاً من المالي اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا في مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة ثلاثي الأهلي وليد سليمان وصالح جمعة والمالي اليو ديانج بكورونا، وإصابة ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، في الوقت الذي تعافي محمود عبد المنعم كهربا ليدعم قائمة الأهلي في المواجهة.