شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك.. شقيق موسيمانى متفائل بفوز الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شقيق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على المواجهة التي تنتظر شقيقه المدير الفني للنادى الأهلى أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا اليوم الجمعة على استاد القاهرة.وقال شقيق موسيمانى خلال فيديو مسجلة في برنامج "ملعب أون تايم سبورت" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: "الخبرة التى اكتسبها بيتسو من تدريبه منتخب جنوب أفريقيا جعلته يمتلك أفكار تدريبة كبيرة وهو ما ظهر خلال فترة تدريبه صن داونز والإنجازات الكبيرة التي حققها معه وأهمها فى 2016 بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف شقيق موسيمانى: بيتسو اختير ضمن قائمة أفضل 10 مدربين في العالم في عام 2016، وكان إنجاز غير مسبوق لمدرب محلى يعمل داخل جنوب أفريقيا، وهو شخص يمتلك طموحات كبيرة وليس لها حدود".

وأوضح شقيق مدرب الأهلى: "بيتسو شخص مصابر جدا وهادئ ويريد أن يحقق كل من يعمل معه النجاح، وأنا أدرك أن جماهير صن داونز حزينة على رحيله، ولكن يجب أن يفرد جناحاته ويطير الى الاحتراف وكتابة التاريخ خارج البلاد، وهو يمتلك خبرات كبيرة جدا في بطولات أفريقيا، وقادر على إعادة التتويج باللقب على حساب الزمالك مرة أخرى".