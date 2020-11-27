شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: عيب يتقال إنى خدت 500 دعوة لنهائى القرن والدخول مسئولية الكاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد فضل عضو اتحاد الكرة ومنسق مباراة القرن بين الأهلى والزمالك غدا فى نهائى دورى أبطال افريقيا، ما تردد حول حصوله على 500 دعوة لحضور مباراة الغد خلال الاجتماع الأمنى الذى أقيم أمس استعدادا للمباراة المرتقبة، وقال فضل فى ندوة الخليج 365:" عيب يتقال عنى هذا الكلام، وكل هذا غير صحيح ومجرد افتراءات".

وتابع فضل إن الدخول والحضور فى مباراة الغد مسئولية الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ومن خلال تصريح رسمى يصدر من الاتحاد الافريقى وليس اتحاد الكرة المصرى.

وزار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.