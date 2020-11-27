شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: اطمئنوا.. أرضية ستاد القاهرة مجهزة عالميا لمواجهة السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك و الأهلي بنهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة ، أن أرضية استاد القاهرة مجهزة عالميا لمواجهة الأمطار والسيول في أى وقت، وبالتالي لا خوف على لقاء الغد.

تابع محمد فضل خلال ندوته باليوم السابع أن أرضية استاد القاهرة مجهزة لامتصاص أي كمية من الأمطار، وهو مجهز بأفضل الوسائل العالمية خلال استضافته لكاس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

زار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا،اليوم الخميس، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.