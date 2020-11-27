شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : حسام حسن جدد موسمين لسموحة ومتمسك بالبقاء مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التجديد لمهاجم الفريق وهدافه حسام حسن لمدة موسمين إضافيين، مؤكدا تمسك اللاعب بالبقاء فى الفريق كما أعلن من قبل أحمد سامى المدير الفنى للفريق تمسكه بحسام حسن مشددا أنه لا نية لبيعه أو إعارته لأنه يعتبر من العناصر الأساسية لفريق سموحة .

وكان عامر قد أكد اليوم عن اقتراب صفقة تبادلية داخل نادى سموحة وأحد أندية القمة ، الأمر الذى جعل الجميع يتوقع بيع حسام حسن إلا أن الخليج 365 تمكن من الاقتراب من الصفقة التبادلية بين سموحة والاسماعيلى عن طريق خروج محمود عزت من سموحة مقابل عماد حمدى لاعب الاسماعيلى ، وحتى الان لم يعلن رئيس سموحة الموافقة .