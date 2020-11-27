نشرة الخميس.. لا صوت يعلو فوق نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 26 نوفمبر. مرتضى منصور: الزمالك أقوى فنياً لكن الأهلي يتفوق إعلامياً الشركة المكلفة بتأمين النهائي: أفراد الأمن المتواجدين في ممرات اللاعبين خضعوا لمسحة رسميًا.. إيهاب جلال مدربًا للمقاصة.. وراعٍ جديد السبت في غياب النني.. أرسنال يتجاوز دور المجموعات بثلاثية أمام مولده بالدوري الأوروبي حكم نهائي أفريقيا.. "فآل حسن" على الأهلي.. واحتجاج بسبب الزمالك مصطفى محمد: الأهلي ليس ريال مدريد مصر.. ولا نشعر بضغط قبل نهائي القرن مصطفى غربال حكمًا لنهائي القرن.. ورضوان جيد للـ"فار" الأهلي بالأحمر والأسود والزمالك بالأبيض في نهائي أفريقيا قرار من ربيع ياسين مع لاعب الأهلي بمعسكر منتخب الشباب إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا "أحب التحديات الكبيرة".. رسالة تحذيرية من بنشرقي للأهلي صلاح ينعى مارادونا ضربة محتملة لموسيماني.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة قبل نهائي القرن بالصور.. العالم يودع مارادونا البدري يعلق على نهائي الأبطال: طبيعي للكرة المصرية أن تصل لهذا المستوى

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