النوم يرفض زيارة القاهرة.. إفريقيا تترقب نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي مصري للمرة الأولى في التاريخ.

ويسدل الستار على بطولة دوري الأبطال 2019 - 2020، بعد موسم طويل، توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس حتى اكتوبر، قبل أن يتجاوز الزمالك منافسه الرجاء بطل الدوري المغربي بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، فيما أطاح الأهلي بالوداد المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائية بعد تأجيلها، حيث كان مقررًا أن تقام يوم 6 نوفمبر الماضي، وفي ليلة المباراة ربما لن يأتي النوم إلى الجمهور الذي يحلم بفوز فريقه باللقب الأغلى في موسمه.

المشوار للنهائي

تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد احتلاله وصافة مجموعته الأولى خلف مازيمبي الكونجولي بفوزين و3 تعادلات وخسارة أمام مازيمبي الكونجولي، قبل تجاوز الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، والخسارة إيابا بهدف، ثم تجاوز عقبة الرجاء بنصف النهائي.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد احتلال المركز الثاني بمجموعته الثانية خلف النجم الساحلي بـ3 فوز وتعادلين وخسارة وحيدة أمام النجم الساحلي، في تأهل درامي بعد التعادل المثير أمام الهلال السوداني بالجولة الأخيرة، ثم حقق الفوز أمام صنداونز بهدفين في القاهرة والتعادل 1-1 في جنوب أفريقيا، قبل تجاوز عقبة الوداد بنصف النهائي.

غيابات الفريقين

ويعاني الفريقين من عدد كبير من الغيابات بعد تحليل الكشف عن فيروس كورونا، ليفقد الزمالك الثلاثي عبدالله جمعة، ويوسف أوباما، ومحمود حمدي الونش، بالإضافة لمحمد عبدالشافي الغائب منذ أغسطس الماضي إثر إصابته بكسر في الترقوة بمباراة القمة الأخيرة، فيما يفقد الأهلي الثلاثي أليو ديانج، ووليد سليمان، وصالح جمعة، بالإضافة لمحمود متولي الغائب بسبب قطع في الرباط الصليبي.

التاسعة Vs السادسة

ويسعى الأهلي لاحتضان الأميرة الأفريقية للمرة التاسعة في التاريخ بعدما حصدها أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، فيما يسعى الزمالك لبطولته السادسة 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

خسارة 3 نهائيات

وخسر قطبي الكرة المصرية 3 نهائيات خلال النسخ الأربعة السابقة لدوري الأبطال، فخسر الزمالك نهائي 2016 أمام صنداونز الجنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، فيما خسر الأهلي لقبي 2017 أمام الوداد المغربي بنتيجة 2-1، و2018 أمام الترجي التونسي 4-3 بمجموع المباراتين.

الأهلي لا يخسر أفريقياً

وترجع آخر مواجهة أفريقية بين القطبين لعام 2005، حين حقق الأهلي الفوز ذهابا 2-1، وإيابا 2-0 في نصف النهائي، فيما التقى القطبين إفريقيا 6 مرات بدور المجموعات أعوام 2008، و2012، و2013، فاز الأهلي في 3 مواجهات، وسيطر التعادل على 3 مباريات.

حكم المباراة

ويدير المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، على أن يكون جياني سيكازوي حكمًا رابعًا، والمغربي رضوان جيد سيتولى دور حكم الفيديو المساعد.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - الدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وإسلام جابر - الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، الهجوم: شيكابالا، وأشرف بنشرقي، ومصطفى محمد.

فيما يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلي معلول - الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي - وسط الهجوم: حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي - الهجوم: مروان محسن.

بطاقة المباراة:

الحدث: نهائي دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 27 نوفمبر 2020

التوقيت: 09:00 مساءً

المكان: استاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة: تايم سبورت الأرضية، beIN sports