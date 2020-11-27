تأهل روما.. واكتساح توتنهام.. وصراع في مجموعة نابولي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اكتسح توتنهام الإنجليزي ضيفه لودجوريتس البلغاري 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجوعة العاشرة بالدوري الأوروبي.

وسجل أهداف توتنهام كل من البرازيلي كارلوس فينسيوس في الدقيقتين 16 و34، وهاري وينكس في الدقيقة 63 ولوكاس مورا في الدقيقة 73.

ورفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما بقى الفريق البلغاري في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى قفز أنتويرب البلجيكي إلى صدارة المجموعة، عقب فوزه على مضيفه لاسك لينز النمساوي 2 / صفر

وسجل ليور ريفايلوف الهدف الأول لأنتويرب في الدقيقة 52، قبل أن يضيف بيتر جيركنز الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة تعرض جيرنوت تروانر لاعب لينز للطرد في الدقيقة 50 بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي أنتويرب.

ورفع أنتويرب رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة ، بفارق المواجهات المباشرة عن توتنهام الإنجليزي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، حيث كان قد تغلب عليه 1 / صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات.

على الجانب الآخر يحتل لاسك لينز النمساوي المركز الثالث في الترتيب برصيد ست نقاط.

كما حقق نابولي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه ريجيكا الكرواتي في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة، التي شهدت أيضا تعادل ألكمار الهولندي مع ريال سوسييداد الإسباني.

اشتعل الصدارة على حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى دور الثمانية، حيث تصدر ألكمار الترتيب بست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام نابولي وسوسييداد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين يمتلكان نفس الرصيد، فيما قبع ريجيكا في قاع الترتيب بلا نقاط.

تقدم نابولي بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أرماندو أنستسيو لاعب ريجيكا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41، قبل أن يضيف هيرفينج لوزانو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 75.

وأنعش غرناطة الإسباني آماله في التأهل لدور الـ32، عقب فوزه 2 / 1على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، التي شهدت أيضا فوز أيندهوفن الهولندي 3 / 2 على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني.

حافظ غرناطة على صدارته للمجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أيندهوفن، في حين احتل باوك المركز الثالث بخمس نقاط، وتواجد أومونيا نيقوسيا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

تقدم غرناطة بهدف عن طريق لويز سواريز في الدقيقة الثامنة، لكن إرنست أسانتي تعادل لأومونيا في الدقيقة 60.

وأعاد ألبرتو سورو التقدم لغرناطة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 73.

وفي اللقاء الآخر، حقق أيندهوفن فوزا مثيرا على باوك.

تقدم باوك بهدف مباغت عن طريق فيرناندو فاريلا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف كريستوس تزوليس الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وانتفض أيندهوفن بعدما أحرز ثلاثة أهداف حملت توقيع كودي جاكبو ونوني مادويكي ودونيايل مالين في الدقائق 20 و51 و53 على الترتيب.

وقاد جوردان فيرتو لاعب روما الإيطالي، فريقه لبلوغ دور ال32 من الدوري الأوروبي، بالفوز على كلوج الروماني 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالمسابقة.

وسجل فيرتو هدفي المباراة للفريق الإيطالي في الدقيقتين 49 و67 (من ضربة جزاء).

ورفع روما رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليبلغ الدور المقبل، فيما تجمد رصيد كلوج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وضمن روما تأهله بتفوقه في فارق المواجهات المباشرة مع كلوج الروماني، حيث فاز في مباراة الذهاب 5 / صفر، وعاد ليؤكد تفوقه بالفوز 2 / صفر.

في مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها ، تغلب فريق يونج بويز السويسري على مضيفه سيسكا صوفيا البلغاري 1 / صفر.

وسجل جان بيير نسامي هدف المباراة الوحيد ليونج بويز في الدقيقة 34.

ورفع يونج بويز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، ، فيما يحتل سيسكا صوفيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وخيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء رينجرز الاسكتلندي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز ستاندار لييج البلجيكي 2 / 1 على ضيفه ليج بوزنان البولندي.

وتصدر رينجرز الترتيب بثماني نقاط، بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه بنفيكا، فيما احتل ليج بوزنان وستاندار لييج المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط.

تقدم سكوت آرفيلد لرينجرز في الدقيقة السابعة ثم أضاف كيفان روفي الهدف الثاني في الدقيقة 69، لكن بنفيكا قلب الطاولة في الوقت القاتل، بعدما أضاف جونكالو راموس ولويس ميجيل ألفونسو الهدفين الأول والثاني للفريق البرتغالي في الدقيقتين 78 و81.