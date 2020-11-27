البدري يعلق على نهائي الأبطال: طبيعي للكرة المصرية أن تصل لهذا المستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك شرف كبير للكرة المصرية.

وأوضح البدري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "القاهرة أبو ظبي"، أنه من الطبيعي أن تصل الكرة المصرية لهذا المستوى بوجود فريقين مصريين بالنهائي القاري.

وأضاف: "التزام اللاعبين في الملعب على المستوى الأخلاقي والفني يعكس صورة مصر"

واختتم: "وجود الأهلي والزمالك في النهائي وتألق الفريقين يكون له دور كبير في تطور المنتخب.. هو إنجاز كبير سيسجل في التاريخ".

ويلتقي الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.