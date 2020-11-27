مرتضى منصور: الزمالك أقوى فنياً لكن الأهلي يتفوق إعلامياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جمهوره بالثقة في فريق كرة القدم قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي مساء الجمعة.

ومن خلال مقطع مرئي بثه مرتضى منصور عبر قناته على "يوتيوب" قال رئيس الزمالك :"رسالتي للجمهور أن يتحلوا بالثقة في فريقهم، لدينا مباراة مدتها 90 دقيقة، ستسفر عن فائز واحد فقط، والأخر لن يحالفه التوفيق".

وأضاف رئيس الزمالك :"جمهور الزمالك هو الأعظم في التاريخ، لا تحدثني عن جماهير برشلونة أو ريال مدريد أو ليفربول، جمهورنا يقف خلف النادي دائماً في الأزمات".

وتابع مرتضى قائلاً :"هدفنا هو الفوز بشرف على النادي الأهلي داخل الملعب فقط، ولا نريد المشاجرات التي حدثت في أبو ظبي بين الأهلي والزمالك أن تتكرر في النهائي، ولا ننسى أن الأزمة التي حدثت وقتها بسبب مشاركة كهربا وضربه للاعبي الزمالك".

وأنهى مرتضى منصور :"الزمالك أقوى فنياً، لكن الأهلي أقوى إعلامياً وهذه حقيقة، نطلب من فريقنا اللعب برجولة ومن أجل المتعة فقط، والكون لن ينتهي بعد اللقاء، هناك مباريات أخرى قادمة كثيرة بين الفريقين".