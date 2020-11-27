مدرب فيتا كلوب: موسيماني أحدث الفارق للمدربين الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

عبر فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي عن سعادته بتولي بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مهمة تدريب النادي الأهلي والوصول معه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال فلوران :"بيتسو موسيماني صديقي وحضرنا معاً دورات تدريبية من قبل، كنا نتحدث عن كون المدربون الأفارقة ليس لديهم فرصة للتدريب سوى في بلادهم فقط".

وأضاف فلوران إيبينجي :"موسيماني أحدث الفارق وتسلق الجدار الذي نسعى جميعاً لتسلقه ونجح في التدريب خارج جنوب إفريقيا، نتمنى أن نرى مدرباً من الكونغو يقوم بالتدريب في بلاد أخرى على خطى موسيماني".

وتابع مدرب فيتا كلوب :"قلبي مقسوم لنصفين، بيتسو صديقي لكن لدي صديق أخر في الزمالك وهو كاسونجو، لكن الفخر لنا جميعاً كأفارقة بهذا النهائي، وموسيماني يدفعني لمواصلة النجاح دائماً".

وعن نهائي الجمعة قال فلوران إيبينجي :"كنا قريبين في عام 2014 من أول نهائي من بلد واحد بيننا وبين مازيمبي لكن هذا لم يحدث، والآن الأهلي والزمالك نموذج لنا لتكرار ذلك النهائي من بلدٍ واحد مرة أخرى، وأراه نهائي بحظوظ متساوية للجميع، لا يمكنني القول من الأفضل أو المرشح أكثر من الأخر".